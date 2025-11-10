DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.381 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.096 +2,4%
Zuversicht verbreitet

Hypoport-Aktie im Plus: Positive Aussichten für 2026 signalisiert - Gewinnrekorde voraus?

10.11.25 16:17 Uhr
Hypoport auf Kurs: Aktie zieht nach optimistischem Ausblick an | finanzen.net

Der Finanzdienstleister Hypoport blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
118,40 EUR 0,40 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen", sagte Chef Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung in Berlin bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Bereits Ende Oktober hatte Hypoport SE vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt und dabei auch die Umsatzprognose für 2025 gekappt. Diese wurden nun bestätigt. Die Aussagen zu 2026 kamen bei den Anlegern zunächst gut an. Die Hypoport-Aktie legte zeitweise um 10 Prozent zu und erholte sich damit ein Stück weit von ihrer jüngsten Schwäche. Anschließend schmolz der Kursgewinn aber immer weiter ab. Am Nachmittag notierte das Papier noch knapp zwei Prozent höher. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel verloren.

Wer­bung

Warburg-Experte Simon Stippig konnte nun zumindest attestieren, dass sich die Markterholung im dritten Quartal fortgesetzt hat. Er wies zudem auf die positiven Signale des Unternehmenschefs Ronald Slabke hin, der für das kommende Jahr eine "Rekordjagd auch im Ertrag" ankündigte.

BERLIN dpa-AFX und dpa-AFX Broker

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

