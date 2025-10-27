DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.642 +1,9%Bitcoin98.616 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl65,65 -0,1%Gold3.988 -2,2%
Eckdaten für Q3

Hypoport-Aktie knickt ein: Prognose für Umsatz und Rohertrag 2025 gesenkt

27.10.25 20:48 Uhr
Hypoport-Aktie fällt: Senkung der Prognose für Umsatz und Rohertrag 2025 | finanzen.net

Die Hypoport SE hat die Prognosen für Umsatz und Rohertrag für das Gesamtjahr 2025 gesenkt.

Als Grund nennt der Finanzdienstleister das im Jahresverlauf zunehmend schwächere Geschäft der Starpool Finanz GmbH, ein Joint Venture mit der Deutschen Bank. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Hypoport nun mit einem Umsatz von mindestens 600 statt 640 Millionen Euro. Beim Rohertrag schätzt die Gesellschaft nun mindestens 260 statt 270 Millionen Euro. Beim EBIT erwartet Hypoport unverändert zwischen 30 und 36 Millionen Euro.

Zudem legte Hypoport erste vorläufige Eckdaten für das dritte Quartal vor. Der Umsatz stieg um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf ca. 154 Millionen Euro, der Rohertrag um 19 Prozent auf ca. 67 Millionen Euro. Das EBIT verbesserte sich um 120 Prozent auf ca. 7,6 Millionen Euro. Hauptgrund für den Umsatz- und Rohertragsanstieg sowie die EBIT-Verdopplung war eine gute Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung.

Hypoport wird seine finalen Q3/25 Ergebnisse wie geplant am Montag, 10. November 2025 veröffentlichen.

Nachbörslich geht es für die Aktie via Tradegate zeitweise um 4,26 Prozent nach unten auf 143,80 Euro.

DJG/cbr/gos

DOW JONES

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

