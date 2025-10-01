DAX23.812 -0,3%ESt505.512 -0,3%Top 10 Crypto15,90 +0,3%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,28 -1,2%Gold3.891 +0,8%
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Neue Führung

AUTO1-Aktie deutlich tiefer: Christian Wallentin zum CFO per 1. Januar ernannt

01.10.25 09:25 Uhr
AUTO1 bekommt zum 1. Januar einen neuen Finanzchef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
27,58 EUR -1,68 EUR -5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Betreiber der Online-Plattform für Gebrauchtwagen mitteilte, soll Christian Wallentin das CFO-Ressort der AUTO1 Group künftig leiten. Er folgt auf Markus Boser, der Ende 2025 nach zehn Jahren beim Unternehmen von seiner Rolle als Chief Financial Officer zurücktreten werde. Wallentin startet bereits am 1. Oktober für eine gemeinsame Übergangsphase mit Boser bis zum Jahresende.

Wallentin war laut Mitteilung zuletzt stellvertretender CEO und CFO bei Hoist Finance, einem Finanzdienstleister, der sich auf den Aufkauf und die Verwaltung von Non-Performing-Loans spezialisiert hat.

Am Mittwoch fallen die Papiere von AUTO1 im XETRA-Geschäft zwischenzeitlich um 3,45 Prozent auf 28,00 Euro.

DOW JONES

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
10:31AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025AUTO1 BuyUBS AG
18.09.2025AUTO1 OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
