UBS AG

AUTO1 Buy

12:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel AUTO1 25,94 EUR -2,34 EUR -8,27% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 34,60 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend im Resümee. Mit einer Investitionsphase werde die Grundlage für einen langfristig höheren Absatz gelegt, diese ziehe sich nun aber länger hin./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com