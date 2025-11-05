AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 34,60 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend im Resümee. Mit einer Investitionsphase werde die Grundlage für einen langfristig höheren Absatz gelegt, diese ziehe sich nun aber länger hin./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,32 €
|Abst. Kursziel*:
14,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,78%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|12:26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|05.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|05.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|05.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)