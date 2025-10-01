DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -0,4%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.570 +0,4%Euro1,1735 ±-0,0%Öl66,17 -1,3%Gold3.867 +0,2%
Performance der Tech-Werte

3. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

01.10.25 03:26 Uhr
Die stärksten und schwächsten TecDAX-Performer des dritten Quartals 2025 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im abgelaufenen Jahresviertel.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.648,5 PKT 29,5 PKT 0,82%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte des dritten Quartals 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in Q3 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.06.2025 und dem 30.09.2025. Stand ist der 30.09.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -34,71 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 29: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -26,04 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 28: ATOSS Software

ATOSS Software: -21,99 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 27: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -21,56 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 26: Nagarro SE

Nagarro SE: -14,36 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 25: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -14,10 Prozent

Quelle: evotec

Platz 24: PNE

PNE: -13,04 Prozent

Quelle: PNE

Platz 23: JENOPTIK

JENOPTIK: -12,03 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 22: SAP SE

SAP SE: -11,72 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 21: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -9,92 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 20: TeamViewer

TeamViewer: -9,31 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 19: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -8,70 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 18: Sartorius vz

Sartorius vz: -8,38 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 17: Infineon

Infineon: -8,07 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 16: QIAGEN

QIAGEN: -7,80 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 15: CANCOM SE

CANCOM SE: -6,77 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 14: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -6,33 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 13: Drägerwerk

Drägerwerk: -6,25 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 12: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -5,39 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 11: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -2,21 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 10: freenet

freenet: -1,52 Prozent

Quelle: freenet

Platz 9: Bechtle

Bechtle: -1,36 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 8: IONOS

IONOS: -0,38 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: SMA Solar

SMA Solar: 1,32 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 6: 1&1

1&1: 7,83 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 5: Kontron

Kontron: 9,44 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 4: HENSOLDT

HENSOLDT: 13,24 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 3: United Internet

United Internet: 13,62 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 2: Siltronic

Siltronic: 14,50 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Nordex

Nordex: 29,61 Prozent

Quelle: Nordex AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

