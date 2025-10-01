3. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in Q3 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.06.2025 und dem 30.09.2025. Stand ist der 30.09.2025.
Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -34,71 Prozent
Platz 29: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -26,04 Prozent
Platz 28: ATOSS Software
ATOSS Software: -21,99 Prozent
Platz 27: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -21,56 Prozent
Platz 26: Nagarro SE
Nagarro SE: -14,36 Prozent
Platz 25: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -14,10 Prozent
Platz 24: PNE
PNE: -13,04 Prozent
Platz 23: JENOPTIK
JENOPTIK: -12,03 Prozent
Platz 22: SAP SE
SAP SE: -11,72 Prozent
Platz 21: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -9,92 Prozent
Platz 20: TeamViewer
TeamViewer: -9,31 Prozent
Platz 19: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -8,70 Prozent
Platz 18: Sartorius vz
Sartorius vz: -8,38 Prozent
Platz 17: Infineon
Infineon: -8,07 Prozent
Platz 16: QIAGEN
QIAGEN: -7,80 Prozent
Platz 15: CANCOM SE
CANCOM SE: -6,77 Prozent
Platz 14: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -6,33 Prozent
Platz 13: Drägerwerk
Drägerwerk: -6,25 Prozent
Platz 12: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -5,39 Prozent
Platz 11: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -2,21 Prozent
Platz 10: freenet
freenet: -1,52 Prozent
Platz 9: Bechtle
Bechtle: -1,36 Prozent
Platz 8: IONOS
IONOS: -0,38 Prozent
Platz 7: SMA Solar
SMA Solar: 1,32 Prozent
Platz 6: 1&1
1&1: 7,83 Prozent
Platz 5: Kontron
Kontron: 9,44 Prozent
Platz 4: HENSOLDT
HENSOLDT: 13,24 Prozent
Platz 3: United Internet
United Internet: 13,62 Prozent
Platz 2: Siltronic
Siltronic: 14,50 Prozent
Platz 1: Nordex
Nordex: 29,61 Prozent
