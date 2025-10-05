NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die NVIDIA-Aktie in den Fokus genommen.
Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2025 von 13 Experten analysiert.
13 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 215,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 186,58 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|220,00 USD
|17,91
|29.09.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|9,87
|23.09.2025
|Bernstein Research
|225,00 USD
|20,59
|23.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|215,00 USD
|15,23
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|12.09.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|9,87
|09.09.2025
Redaktion finanzen.net
