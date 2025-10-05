DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.529 +2,2%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Profil
Aktie unter der Lupe

NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf

05.10.25 08:19 Uhr
Analysten sehen NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie weiter auf Erfolgskurs - Kaufempfehlung dominiert im September | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die NVIDIA-Aktie in den Fokus genommen.

Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2025 von 13 Experten analysiert.

13 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 215,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 186,58 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.220,00 USD17,9129.09.2025
UBS AG205,00 USD9,8723.09.2025
Bernstein Research225,00 USD20,5923.09.2025
JP Morgan Chase & Co.215,00 USD15,2319.09.2025
Jefferies & Company Inc.--12.09.2025
UBS AG205,00 USD9,8709.09.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

