NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf

05.10.25 08:19 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die NVIDIA-Aktie in den Fokus genommen.

Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2025 von 13 Experten analysiert. Wer­bung Wer­bung 13 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 215,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 186,58 USD beläuft. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 220,00 USD 17,91 29.09.2025 UBS AG 205,00 USD 9,87 23.09.2025 Bernstein Research 225,00 USD 20,59 23.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 215,00 USD 15,23 19.09.2025 Jefferies & Company Inc. - - 12.09.2025 UBS AG 205,00 USD 9,87 09.09.2025 Redaktion finanzen.net

