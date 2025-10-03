Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Platz 14: Deutsche Pfandbriefbank
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Platz 13: NVIDIA
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für NVIDIA von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 12: T-Mobile US
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com
Platz 11: ASOS
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASOS nach dem Zwischenbericht zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 10: SAP
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 9: Sartorius
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: Jungheinrich
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG
Platz 7: Nordex
Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 6: Nike
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com
Platz 5: Formycon
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach dem beigelegten Patentstreit mit Regeneron mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 4: Pfizer
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Rob Wilson / Shutterstock.com
Platz 3: ams-OSRAM
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ams-OSRAM mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ah
Platz 2: ASML
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 940 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 1: KION
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für KION von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: KION GROUP
