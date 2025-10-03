DAX24.366 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.893 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Kaufempfehlungen KW 40

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

03.10.25 15:55 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/40: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Platz 15: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Platz 14: Deutsche Pfandbriefbank

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 13: NVIDIA

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für NVIDIA von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 12: T-Mobile US

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Platz 11: ASOS

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASOS nach dem Zwischenbericht zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 10: SAP

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 9: Sartorius

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Platz 8: Jungheinrich

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 7: Nordex

Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 6: Nike

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 5: Formycon

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach dem beigelegten Patentstreit mit Regeneron mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Platz 4: Pfizer

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 3: ams-OSRAM

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ams-OSRAM mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 2: ASML

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 940 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 1: KION

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für KION von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

