KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,72 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|10:56
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
