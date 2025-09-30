DAX 23.859 -0,1%ESt50 5.521 -0,2%Top 10 Crypto 16,01 +1,0%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 98.102 +1,0%Euro 1,1758 +0,2%Öl 65,70 -2,0%Gold 3.891 +0,8%
Profil

Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 13,12 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
WKN 716563

ISIN DE0007165631
ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF
Symbol SUVPF

Barclays Capital

Sartorius vz Overweight

10:41 Uhr
Sartorius vz Overweight
Sartorius AG Vz.
211,20 EUR 13,65 EUR 6,91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

