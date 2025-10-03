DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.913 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Wall Street in Rekordlaune: Dow Jones springt auf neues Allzeithoch - erstmals über 47.000 Punkten Wall Street in Rekordlaune: Dow Jones springt auf neues Allzeithoch - erstmals über 47.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktionärsrebellion

Tesla-Aktie gibt ab: Investoren wollen Billionen-Vergütung für Elon Musk blockieren

03.10.25 17:56 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla im Visier: Investoren-Widerstand gegen Billionen-Vergütung für Elon Musk | finanzen.net

Eine einflussreiche Gruppe von Tesla-Aktionären stellt sich gegen das geplante Billionen-Dollar-Vergütungspaket für Elon Musk.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
364,90 EUR -9,10 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla-Aktionäre stemmen sich gegen Vergütungspaket für Musk
• Auch Abwahl von drei Direktoren gefordert
• Unternehmen verteidigt das Vergütungsmodell

Wer­bung

Eine Gruppe von Tesla-Aktionären um die SOC Investment Group fordert Investoren auf, bei der kommenden Hauptversammlung gegen die möglicherweise größte Managervergütung der Wirtschaftsgeschichte zu stimmen. Der Konflikt verschärft die Spannungen zwischen dem Verwaltungsrat und kritischen Anteilseignern, die Musks Führungsstil und die Unternehmensperformance in Frage stellen.

Aktionärsgruppe kritisiert sinkende Performance und mangelnde Kontrolle

Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Börsendokument hat die SOC Investment Group Tesla-Investoren in einem Brief dazu aufgerufen, bei der Hauptversammlung im November gegen das vorgeschlagene, ein Billion Dollar schwere Gehaltspaket für Firmenchef Elon Musk zu stimmen. Der Aktionärsgruppe gehören auch die Finanzminister mehrerer US-Bundesstaaten an, was dem Widerstand politisches Gewicht verleiht.

Die Investorengruppe geht in ihrer Kritik noch weiter und fordert die Abwahl von drei Verwaltungsratsmitgliedern: Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia und Kathleen Wilson-Thompson. Als Hauptgrund nennen die Aktionäre die sinkende operative und finanzielle Leistung des Unternehmens sowie eine mangelnde Aufsicht über das Tesla-Management.

Wer­bung

Tesla verteidigt das Vergütungsmodell als leistungsbasiert

Tesla reagierte auf die Kritik mit einer Stellungnahme auf der Plattform X. Das Unternehmen bezeichnete den Plan als "Leistungsanreizplan", der Musks Vergütung direkt mit der Schaffung eines Unternehmenswerts "in Höhe von Billionen Dollar" verknüpfe. "Wenn Elon Musk keine Ergebnisse liefert, erhält er nichts", heißt es in dem Post.

So funktioniert das umstrittene Billionen-Paket

Der Tesla-Verwaltungsrat hatte das neue Vergütungspaket im vergangenen Monat vorgeschlagen. Es könnte Musk Tesla-Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen, was etwa zwölf Prozent der Unternehmensanteile entspricht. Die Auszahlung ist an das Erreichen bestimmter Meilensteine geknüpft, darunter eine massive Steigerung der Marktkapitalisierung sowie Erfolge bei der Massenproduktion von Robotaxis und humanoiden Robotern.

Um das volle Paket zu erhalten, müsste Tesla seinen Marktwert in den kommenden zehn Jahren auf 8,6 Billionen Dollar steigern - fast eine Verachtfachung des aktuellen Werts. Wie schon bei früheren Vereinbarungen würde Musk kein reguläres Gehalt oder Geldboni erhalten.

Musks Abhängigkeit von Tesla-Beteiligungen für KI-Strategie

Bereits Anfang des Jahres hatte der Verwaltungsrat ein Übergangs-Vergütungspaket von rund 29 Milliarden Dollar in Form gesperrter Aktien genehmigt. Dieses soll Musk mindestens bis 2030 als CEO halten, während Tesla seine Strategie stärker auf künstliche Intelligenz ausrichtet. Musk selbst hat wiederholt betont, er benötige eine größere Beteiligung am Unternehmen, um seine KI-Strategie voranzutreiben.

Der Zeitpunkt der Aktionärsrevolte ist bemerkenswert, da Tesla gerade einen Absatzrekord vermeldet hatte - allerdings getrieben durch einen Schlussspurt bei US-Subventionen für Elektroautos. Beobachter fragen sich nun, wie sich diese möglicherweise vorgezogenen Käufe auf die künftigen Quartalsergebnisse auswirken werden.

JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 150 Dollar - 'Underweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings seien dem Unternehmen auch Vorzieheffekte aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos zugutegekommen. Außerdem lägen die Zahlen deutlich unter früheren Schätzungen, die im Juni noch einen Höchstwert erreicht hätten. Es sei noch zu früh, eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums auszurufen.

Die an der NASDAQ gelistete Tesla-Aktie verliert zeitweise 1,33 Prozent auf 430,19 Dollar.

Redaktion finanzen.net / NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images, Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
16:31Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16:31Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen