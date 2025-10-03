Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Freitagmittag
Der Goldpreis wertet am Freitagmittag um 0,19 Prozent auf 3.864,05 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.856,53 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 1,26 Prozent auf 47,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 46,99 US-Dollar.
Zudem steigt der Platinpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.582,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.561,00 US-Dollar lag.
Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 1,45 Prozent auf 1.262,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.244,50 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,22 Prozent auf 64,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 64,11 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Freitagmittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 60,89 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 60,48 US-Dollar.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 2,99 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar).
Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,26 Prozent auf 3,85 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,78 US-Dollar wert.
Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.513,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.349,00 Britische Pfund nach unten (--3,31 Prozent).
Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,12 Prozent auf 4,22 US-Dollar, nach 4,22 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,07 Prozent auf 10,23 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,24 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Weizenpreis bei 188,25 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (188,00 Euro).
Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,73 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,16 US-Dollar.
Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,68 Prozent auf 3,43 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,44 US-Dollar wert.
Nach 462,00 Euro am Vortag ist der Rapspreis am Freitagmittag um -0,27 Prozent auf 460,50 Euro gesunken.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Heizölpreis kaum. Am Freitagmittag lag der Heizölpreis bei 59,17 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 59,17 US-Dollar.
Daneben wertet der Kohlepreis um 12:25 Uhr auf. Es geht 0,22 Prozent auf 92,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 92,30 US-Dollar stand.
