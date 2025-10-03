DAX24.384 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,60 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.527 -0,3%Euro1,1742 +0,2%Öl64,34 ±0,0%Gold3.863 +0,2%
Marktbericht zu Rohstoffen

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Freitagmittag

03.10.25 13:17 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.703,15 USD 13,11 USD 0,49%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.987,35 USD 29,60 USD 1,51%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,25 EUR 0,60 EUR 0,66%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,39 USD -0,01 USD -0,35%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.862,92 USD 6,39 USD 0,17%
News
Haferpreis
2,99 USD -0,01 USD -0,33%
News
Heizölpreis
59,17 USD 0,00 USD 0,00%
News
Holzpreis
614,50 USD 2,00 USD 0,33%
News
Kaffeepreis
3,85 USD 0,05 USD 1,42%
News
Kakaopreis
4.332,00 GBP -166,00 GBP -3,69%
News
Kohlepreis
92,20 USD 0,20 USD 0,22%
News
Kupferpreis
10.454,30 USD 191,40 USD 1,86%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD -0,01 USD -0,32%
News
Mageres Schwein Preis
0,99 USD 0,00 USD 0,31%
News
Maispreis
4,22 USD 0,01 USD 0,24%
News
Mastrindpreis
3,55 USD -0,04 USD -1,17%
News
Milchpreis
17,33 USD -0,10 USD -0,57%
News
Naphthapreis (European)
532,93 USD -4,92 USD -0,92%
News
Nickelpreis
15.104,00 USD 141,50 USD 0,95%
News
Ölpreis (Brent)
64,35 USD 0,03 USD 0,05%
News
Ölpreis (WTI)
60,76 USD 0,07 USD 0,12%
News
Orangensaftpreis
2,32 USD 0,03 USD 1,22%
News
Palladiumpreis
1.261,00 USD 16,50 USD 1,33%
News
Palmölpreis
4.407,00 MYR 53,00 MYR 1,22%
News
Platinpreis
1.583,50 USD 22,50 USD 1,44%
News
Rapspreis
462,00 EUR 0,25 EUR 0,05%
News
Reispreis
11,07 USD 0,07 USD 0,59%
News
Silberpreis
47,57 USD 0,58 USD 1,23%
News
Sojabohnenmehlpreis
271,60 USD 6,70 USD 2,53%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD 0,00 USD 0,44%
News
Sojabohnenpreis
10,25 USD 0,03 USD 0,27%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,01 EUR -0,36%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,00 EUR 1,00 EUR 0,53%
News
Zinkpreis
3.101,15 USD 75,30 USD 2,49%
News
Zinnpreis
36.350,00 USD 361,50 USD 1,00%
News
Zuckerpreis
0,17 USD 0,00 USD 0,91%
News

Der Goldpreis wertet am Freitagmittag um 0,19 Prozent auf 3.864,05 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.856,53 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 1,26 Prozent auf 47,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 46,99 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.582,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.561,00 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 1,45 Prozent auf 1.262,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.244,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,22 Prozent auf 64,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 64,11 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Freitagmittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 60,89 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 60,48 US-Dollar.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 2,99 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar).

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,26 Prozent auf 3,85 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,78 US-Dollar wert.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.513,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.349,00 Britische Pfund nach unten (--3,31 Prozent).

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,12 Prozent auf 4,22 US-Dollar, nach 4,22 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,07 Prozent auf 10,23 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,24 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Weizenpreis bei 188,25 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (188,00 Euro).

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,73 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,16 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,68 Prozent auf 3,43 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,44 US-Dollar wert.

Nach 462,00 Euro am Vortag ist der Rapspreis am Freitagmittag um -0,27 Prozent auf 460,50 Euro gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Heizölpreis kaum. Am Freitagmittag lag der Heizölpreis bei 59,17 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 59,17 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:25 Uhr auf. Es geht 0,22 Prozent auf 92,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 92,30 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

