DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +1,2%Nas22.851 +0,4%Bitcoin102.580 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold3.846 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie setzt Rekordrally fort und nähert sich fünf Billionen Dollar Börsenwert NVIDIA-Aktie setzt Rekordrally fort und nähert sich fünf Billionen Dollar Börsenwert
September 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat September 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Höhenflug

Bitcoin steigt wieder über 120.000 Dollar

02.10.25 19:31 Uhr
US-Krise befeuert Krypto-Boom - Anleger jubeln über Bitcoin-Höhenrausch | finanzen.net

Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag deutlich zugelegt und am Abend auch wieder die Marke von 120.000 Dollar überschritten.

Damit gerät für die bedeutendste Kryptowährung auch das Rekordhoch wieder in Sichtweite.

Der Bitcoin notierte am Abend zeitweise bei rund 120.220 Dollar, nachdem er am Morgen noch bei etwa 118.000 Dollar gehandelt wurde. Zuletzt war die Kryptowährung noch 119.521 US-Dollar wert .Für Unterstützung sorgten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in den USA, aber auch eine wachsende institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen über regulierte Anlageprodukte wie ETFs. Sein bisheriges Rekordhoch hatte der Bitcoin im August bei knapp 125.000 Dollar erreicht.

Auch der Regierungsstillstand in den Vereinigten Staaten dürfte Bitcoin in die Karten spielen, schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research in einem Kommentar. Dieser untergrabe das Vertrauen in die staatliche Stabilität und lasse so dezentrale Systeme in einem neuen Licht erscheinen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com