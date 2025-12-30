Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein

Heute im Fokus

Silberpreis: Stabilisierung nach stärkstem Einbruch seit mehr als fünf Jahren - Aktien von Minenbetreibern im Fokus. Novo Nordisk senkt Preise für Abnehmmedikamente in China. NVIDIA hat Kauf von Intel-Aktien im Milliardenwert abgeschlossen. DroneShield mit neuem Millionenauftrag zur Stärkung westlicher Militär­operationen. 100-Jahre-Feier bei Lufthansa.