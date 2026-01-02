Krypto News: Rotation in Memecoins beginnt - erst PEPE, bald PEPENODE? 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Start in ein neues Börsenjahr gilt im Kryptomarkt traditionell als erster Stimmungsindikator. Bereits in den ersten Handelstagen zeigt sich häufig, welche Narrative Investoren im Laufe des Jahres verfolgen und welche Marktsegmente relative Stärke entwickeln. Genau dieses Muster lässt sich auch zu Beginn des Jahres 2026 beobachten. Während Bitcoin nach einer schwächeren Phase wieder klar über die Marke von 91.000 US-Dollar zurückkehrt und damit ein wichtiges technisches Signal sendet, verlagert sich ein Teil der spekulativen Nachfrage auffällig in ein anderes Marktsegment.

Ein Blick auf die Performance der vergangenen sieben Tage zeigt: Die stärksten Kursbewegungen finden derzeit bei Memecoins statt. Der Pepe Coin konnte innerhalb einer Woche rund 70 Prozent zulegen, Bonk stieg um etwa 53 Prozent, Floki gewann rund 42 Prozent und SPX6900 verzeichnete ein Plus von rund 30 Prozent. Auch Dogecoin bestätigte diesen Trend und war mit rund 22 Prozent Kursgewinn der stärkste Performer unter den Top-10-Coins. Diese Daten deuten auf eine klare Rotation hin. Nachdem Memecoins im Jahr 2025 über weite Strecken deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückblieben, scheint sich das Kräfteverhältnis zu Beginn von 2026 spürbar zu verschieben.

Rotation zurück zu OG-Memecoins: Erst der Anfang?

Aktuell sehen wir eine klare Kapitalrotation innerhalb des Memecoin-Sektors. PEPE ist nach seinem Tief bei rund 1,6 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung wieder über 2,7 Milliarden gestiegen, innerhalb von nur drei Tagen flossen damit rund 1,1 Milliarden US-Dollar zurück in den Markt. Dieses Tempo signalisiert, dass Investoren verstärkt zu etablierten „OG-Memes“ zurückkehren. Gleichzeitig deutet der Blick auf deutlich kleinere Projekte wie WOJAK, TROLL oder GIGA darauf hin, dass Marktteilnehmer gezielt nach asymmetrischen Chancen suchen. Entscheidend ist weniger der kurzfristige Lärm, sondern das Erkennen dieser Rotationsbewegung.

$PEPE is back above a $2.7B market cap after bottoming at $1.6B.



That’s +$1.1B in market cap added in just 3 days.



OG memes are rotating back into focus. If you missed the first move, there’s still asymmetry elsewhere:$WOJAK — $40M$TROLL — $30M$UFD — $13M$POPCAT — $90M… https://t.co/zuZ4APohLn — GEM DETECTER (@gem_detecter) January 4, 2026

Auch Lark Davis ordnet die aktuelle Entwicklung klar als breit angelegte Rückkehr der Risikobereitschaft ein. Seit dem 1. Januar haben Memecoins laut seiner Einschätzung mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen und damit ein Zwei-Monats-Hoch von rund 46,6 Milliarden US-Dollar erreicht. Besonders auffällig ist das Tempo: PEPE legte in nur vier Tagen rund 66 Prozent zu, BONK etwa 50 Prozent und PENGU rund 44 Prozent. Für Davis ist das ein typisches Frühphasen-Signal einer „Risk-on“-Bewegung. Sollte sich die Stimmung im ersten Quartal auch nur leicht verbessern, könnte sich diese Dynamik weiter beschleunigen.

Gleichzeitig mahnt er zur Disziplin: Memecoins bleiben ein kurzfristiges Rotationsspiel, bei dem konsequente Gewinnmitnahmen und Stop-Loss-Strategien entscheidend sind.

Memecoins are pumping again.



Memes have added over $10 billion in market cap since January 1st



Some tokens are up double digits$PEPE is up 66% in the past 4 days$BONK up 50% $PENGU up 44%



These gains were enough to push the total market cap back to a two-month high of… — Lark Davis (@LarkDavis) January 4, 2026

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass aktuell wieder klar spekulatives Momentum in den Markt zurückkehrt. Risikofreudiges Kapital sucht gezielt nach Chancen, um kurzfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, und findet diese derzeit vor allem im Memecoin-Segment. Die relative Stärke ist eindeutig, gleichzeitig wirken die Bewertungen im historischen Vergleich noch moderat. Nach Daten von CoinMarketCap liegt die gesamte Marktkapitalisierung der Memecoins derzeit bei rund 48 Milliarden US-Dollar. Damit befindet sich der Sektor deutlich unter früheren Hochphasen, in denen Bewertungen von über 100 Milliarden US-Dollar Mitte 2024 erreicht wurden. Nach dem schwachen Jahr 2025 spricht diese Ausgangslage dafür, dass wir möglicherweise erst am Beginn einer breiteren Kapitalrotation stehen. Denn noch Anfang 2025 verharrte das Marktsegment über 100 Milliarden US-Dollar, sodass wir aktuell erst eine leichte Erholung von den Verlaufstiefs sehen.

Krypto-Tipp: Mehr als Memes – das bietet PEPENODE in 2026

Das bedeutet zugleich, dass in dieser Marktphase nicht ausschließlich klassische Memecoins im Fokus stehen müssen. Gerade Projekte, die starkes Meme-Branding mit einem klaren, funktionalen Nutzen kombinieren, könnten besonders profitieren. In Phasen spekulativer Rotation sucht Kapital häufig nicht nur nach Aufmerksamkeit, sondern auch nach Narrativen mit Substanz. Presales, die Unterhaltung, Community-Dynamik und reale Anwendungsfälle verbinden, treffen damit genau den Nerv des Marktes.

Genau hier setzt PepeNode an und positioniert sich an der Schnittstelle aus Meme-Kultur, Gaming, Mining-Logik und passiven Ertragsmodellen. Während klassisches Mining heute für Privatanleger kaum noch zugänglich ist, überträgt PepeNode dieses Grundprinzip vollständig in eine digitale, spielbasierte Umgebung, ohne Hardware, ohne Stromkosten und ohne technische Einstiegshürden.

Im Zentrum steht ein virtuelles Management-Game, in dem Nutzer ihr eigenes digitales Mining-Ökosystem aufbauen. Statt physischer Maschinen werden Nodes, Module und Effizienz-Upgrades gesteuert. Jede Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf Ertrag, Skalierung und langfristige Performance. Dieser Ansatz hebt sich klar von vielen kurzlebigen Play-to-Earn-Konzepten ab, da strategische Planung und Optimierung im Vordergrund stehen. Fortschritt entsteht nicht durch bloßes Klicken, sondern durch kluge Allokation von Ressourcen. PepeNode baut also ein umfassendes Strategiespiel.

Der native PEPENODE Token fungiert nicht nur als Belohnung, sondern als funktionales Rückgrat des gesamten Systems. Upgrades, Erweiterungen und Fortschritte innerhalb des Spiels sind an den Einsatz des Tokens gekoppelt. Ein wesentlicher Teil dieser eingesetzten Token wird dabei dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Mit steigender Aktivität und wachsender Nutzerbasis sinkt somit das verfügbare Angebot. Hier hebt sich PEPENODE von vielen inflationären Memecoins ab.

Ergänzt wird dieses Modell durch ein Belohnungssystem, das sowohl regelmäßige Token-Rewards als auch zusätzliche Incentives in Form bekannter Memecoins vorsieht, etwa für starke Platzierungen in Ranglisten. Wer also erfolgreich das Mine-2-Earn-Game spielt, kann sogar echte PEPE bekommen. Dadurch verbindet PepeNode spielerischen Wettbewerb mit passiven Erträgen. Der laufende Presale ermöglicht frühen Teilnehmern den Einstieg vor dem offiziellen Start des Spiels. In rund drei Tagen endet der Presale. Das Staking bringt aktuell noch rund 530 Prozent APY.

