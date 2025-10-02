DAX24.331 +0,9%Est505.643 +1,1%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,32 +0,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Novo Nordisk, Formycon im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Vorsichtiger Ausblick

Continental-Aktie steigt trotzdem: Weiterhin nur gedämpfte Nachfrage

02.10.25 09:25 Uhr
Continental-Aktie stärker trotz schwacher Nachfrage | finanzen.net

Continental hat auch im dritten Quartal eine weltweit gedämpfte Nachfrage für neue Pkw-Reifen gespürt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
57,84 EUR 0,06 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In allen Regionen sei diese Entwicklung im Erstausrüstergeschäft zu verzeichnen gewesen, so der Konzern anlässlich des Pre-Close-Calls mit Analysten. Das gleiche gelte für den Nutzfahrzeugbereich. Hier schwächele vor allem das Geschäft in Nordamerika.

Zusammenfassend rechnet der Konzern im Bereich Tires mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Die operative Marge dürfte innerhalb des Prognosekorridors für das Gesamtjahr liegen - wohl aber etwas näher am unteren Ende.

Bei Contitech beeinträchtige der Druck auf den Umsatz weiterhin die Profitabilität. In Summe dürfte das Ergebnis des dritten Quartals schwächer ausfallen als erwartet, da der industrielle Aufschwung nicht wie erwartet eingetreten sei. Die Marge dürfte daher im Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Für das Schlussquartal rechnet Conti aber weiterhin mit einer Erholung.

Aufgrund der Entkonsolidierung von Aumovio rechnet Conti den weiteren Angaben zufolge mit einer nicht zahlungswirksamen negativen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Belastung.

Im XETRA-Handel gewinnt die Continental-Aktie zeitweise 1,79 Prozent auf 58,02 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Continental, 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen