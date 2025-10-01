Experten-Prognosen

Was Commerzbank-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.

Wer­bung Wer­bung

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 33,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Commerzbank-Aktie von 32,09 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 33,00 EUR 2,84 11.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 33,00 EUR 2,84 09.09.2025

Redaktion finanzen.net