Experten-Prognosen

Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

01.10.25 10:39 Uhr
Aktuelle Analystenkommentare zur Commerzbank-Aktie und Kursziele im Überblick | finanzen.net

Was Commerzbank-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Commerzbank
32,09 EUR 0,08 EUR 0,25%
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 33,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Commerzbank-Aktie von 32,09 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets33,00 EUR2,8411.09.2025
JP Morgan Chase & Co.33,00 EUR2,8409.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen