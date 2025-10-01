Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Was Commerzbank-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 33,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Commerzbank-Aktie von 32,09 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|33,00 EUR
|2,84
|11.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 EUR
|2,84
|09.09.2025
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
