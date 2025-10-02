DAX24.410 +1,2%Est505.654 +1,3%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.076 +0,1%Euro1,1757 +0,2%Öl64,87 -0,8%Gold3.879 +0,3%
"Overweight"

Alibaba-Aktie zieht kräftig an: JPMorgan hebt Kursziel an - KI-Synergien im Fokus

02.10.25 11:51 Uhr
Alibaba-Aktie boomt an der NYSE und in Honkong: JPMorgan erhöht Kursziel | finanzen.net

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba erhält am Donnerstag von der Investmentbank JPMorgan ein Kursziel-Upgrade. Die Alibaba-Aktie reagiert mit Kursgewinnen.

• JPMorgan hebt Kursziel an
• Alibaba-Aktie mit Gewinnen
• Cloudwachstum und KI-Investitionen im Fokus

Wer­bung

JPMorgan traut der Alibaba-Aktie noch einiges an Aufwärtspotenzial zu. So hob die Investmentbank das Kursziel für die in Hongkong gelistete Alibaba-Aktie von zuvor 165 auf nun mehr 240 HKD an. Auch das Kursziel für die an der NYSE gelisteten Alibaba ADR-Aktien wurde erhöht - von 170 auf 245 US-Dollar. Die Bank bewertet das Unternehmen weiterhin mit "Overweight".

So reagiert die Alibaba-Aktie

Die Alibaba-Aktie reagiert am Donnerstag mit Gewinnen auf den Vertrauensvorschuss. So legt die Aktie in Hongkong zeitweise um 3,79 Prozent auf 183,70 HKD zu. Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für die ADR-Aktien derweil zeitweise um 2,80 Prozent auf 187,90 US-Dollar nach oben.

JPMorgan verweist in der Analyse laut gurufocus auf das besser als erwartet ausgefallene Wachstum von Alibabas Cloudsparte sowie auf die strategischen Investments des Online-Versandhandels in Essenlieferungen und schnellen Handel. Zudem habe die Alibaba-Aktie in den letzten drei Monaten ihre Peer-Gruppe outperformt. Das Unternehmen profitierte zuletzt in großem Stil von den eigenen KI-Bemühungen, auch wenn regulatorische Bedenken und Gewinnmitnahmen zwischenzeitlich für einen Rücksetzer gesorgt hatten.

Wer­bung

Wachsende Synergien im Blick

Analyst Alex Yao sieht wachsende Synergien zwischen künstlicher Intelligenz und dem E-Commerce-Betrieb des Unternehmens. Das Unternehmen hatte jüngst bekannt gegeben, seine KI-Ausgaben erhöhen zu wollen und hatte außerdem eine Partnerschaft mit KI-Platzhirsch NVIDIA angekündigt. "Alibaba ist in der Lage, in jeder Phase - Rechenleistung, Plattformen und Apps - mitzuwirken und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit für Händler direkt zu verbessern", so Yao laut Bloomberg mit Verweis auf generative KI.

Wie gurufocus schreibt, habe JPMorgan auch seine Umsatzprognose für den Cloud-Bereich für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 um 2 Prozent bzw. 6 Prozent nach oben korrigiert. Auch die Prognosen für das bereinigte EBITDA von Alibaba im chinesischen E-Commerce-Sektor wurde für 2027 und 2028 um 2 Prozent bzw. 3 Prozent nach oben angepasst.

Redaktion finanzen.net

