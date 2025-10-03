DAX24.461 +0,2%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,54 +0,4%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1737 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Rohstoffe im Blick

Darum erholen sich die Ölpreise leicht

03.10.25 08:53 Uhr
Ölpreise steigen wieder - die Gründe | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt.

Sie erholten sich damit ein wenig von den Verlusten der vergangenen Handelstage. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 64,69 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 58 Cent auf 61,06 Dollar.

Seit Wochenbeginn droht den Rohölnotierungen aber weiter die schwächste Wochenbilanz seit Juni. Anleger am Ölmarkt warten weiterhin auf die Beratungen einiger Mitglieder von Opec+ am Wochenende. Im Raum stehen Spekulationen über eine weitere Angebotserhöhung des Ölkartells. Das habe die Preise im Verlauf der Woche belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Die Opec wies aber darauf hin, dass noch nichts entschieden sei.

/men/jkr/nas

LONDON (dpa-AFX)

