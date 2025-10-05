DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.933 +0,6%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Analystenprognosen

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Novo Nordisk-Aktie

05.10.25 12:01 Uhr
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novo Nordisk-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
50,65 EUR 0,52 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie preis.

9 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie mit Kaufen, 8 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 440,29 DKK fest. Dies entspricht einem Anstieg von 88,79 DKK zum aktuellen CPH-Kurs von Novo Nordisk in Höhe von 351,50 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2530.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2723.09.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK70,7019.09.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK70,7018.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2718.09.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2518.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)425,00 DKK20,9117.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2716.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2715.09.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK70,7011.09.2025
Bernstein Research540,00 DKK53,6310.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2710.09.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2510.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2708.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2705.09.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2504.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2701.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.10.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
16.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
15.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

