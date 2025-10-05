Analystenprognosen

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novo Nordisk-Aktie unter die Lupe genommen.

17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie preis.

9 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie mit Kaufen, 8 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 440,29 DKK fest. Dies entspricht einem Anstieg von 88,79 DKK zum aktuellen CPH-Kurs von Novo Nordisk in Höhe von 351,50 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 42,25 30.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 23.09.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 70,70 19.09.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 70,70 18.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 18.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 42,25 18.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 425,00 DKK 20,91 17.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 16.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 15.09.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 70,70 11.09.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 53,63 10.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 10.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 42,25 10.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 08.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 05.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 42,25 04.09.2025 UBS AG 340,00 DKK -3,27 01.09.2025

