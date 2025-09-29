Präzise Jahresziele voraus?

JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk belassen und erwartet für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet sich vom Pharmakonzern für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent. Ihre Jahresziele dürften die Dänen etwas präzisieren, schrieb er am Montag in seinem Ausblick.

An der Börse in Kopenhagen liegen die Aktien von Novo Nordisk am Dienstag dennoch zeitweise 2,32 Prozent im Minus bei 343,35 dänischen Kronen.

