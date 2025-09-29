DAX23.816 +0,3%ESt505.517 +0,2%Top 10 Crypto15,62 -1,8%Dow46.320 ±0,0%Nas22.522 -0,3%Bitcoin96.715 -0,8%Euro1,1730 ±0,0%Öl67,13 -0,8%Gold3.821 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX in Grün -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Jahreszahlen: Clara Technologies-Aktie nach Umsatzrückgang im Fokus Jahreszahlen: Clara Technologies-Aktie nach Umsatzrückgang im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Präzise Jahresziele voraus?

Novo Nordisk-Aktie trotzdem schwach: JPMorgan hält an Einstufung fest

30.09.25 14:20 Uhr
Analysten-Krieg um Novo Nordisk: JPMorgan sagt KAUFEN - doch die Aktie stürzt ab! | finanzen.net

JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk belassen und erwartet für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
46,09 EUR -0,85 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet sich vom Pharmakonzern für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent. Ihre Jahresziele dürften die Dänen etwas präzisieren, schrieb er am Montag in seinem Ausblick.

Wer­bung

An der Börse in Kopenhagen liegen die Aktien von Novo Nordisk am Dienstag dennoch zeitweise 2,32 Prozent im Minus bei 343,35 dänischen Kronen.

/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
10:01Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:01Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
16.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
15.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen