Novo Nordisk-Aktie trotzdem schwach: JPMorgan hält an Einstufung fest
JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk belassen und erwartet für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet sich vom Pharmakonzern für das dritte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent. Ihre Jahresziele dürften die Dänen etwas präzisieren, schrieb er am Montag in seinem Ausblick.
An der Börse in Kopenhagen liegen die Aktien von Novo Nordisk am Dienstag dennoch zeitweise 2,32 Prozent im Minus bei 343,35 dänischen Kronen.
/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
Weitere Novo Nordisk News
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
Analysen zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
