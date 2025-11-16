Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Lukrative WLD-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Worldcoin verlieren können.

Worldcoin war am 15.11.2024 2,304 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 434,00 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,6994 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 303,54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,65 Prozent abgenommen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net