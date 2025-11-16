Die Chancen auf Zinssenkungen der Fed schmelzen dahin! Was bedeutet das für den Kryptomarkt?

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt angespannt. Die jüngsten Kursverluste bei Bitcoin und Co. haben viele Anleger verunsichert, was sich auch im Crypto Fear & Greed Index widerspiegelt. Dieser liegt derzeit bei nur 18 Punkten. Ein Wert, der glasklar signalisiert, dass sich der Markt im Panikmodus befindet.

Einer der letzten Hoffnungsschimmer waren bislang mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, die vor allem riskante Anlageklassen wie Kryptowährungen unterstützen könnten. Doch genau dieser Hoffnungsschimmer verliert nun rasant an Kraft.

(Der US-Leitzins wurde dieses Jahr bereits zweimal gesenkt, liegt mit 4 % aber weiterhin auf hohem Niveau – Quelle: TradingView.com)

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bricht massiv ein

Das nächste FOMC-Meeting, also der anstehende Zinsentscheid der Fed, findet am 10. Dezember statt und ist die letzte Sitzung in diesem Jahr. Viele Anleger hatten darauf gehofft, dass die Fed dem Druck von Präsident Donald Trump folgt und eine weitere Zinssenkung durchsetzt.

Tatsächlich wurden die Chancen dafür bis vor Kurzem noch hoch eingeschätzt. Laut dem Rate Cut Monitor von Investing.com lag die Wahrscheinlichkeit in der vergangenen Woche bei 61,9 %. Doch diese Erwartungen sind buchstäblich kollabiert. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit liegt nur noch bei 39,8 %, ein dramatischer Rückgang innerhalb weniger Tage.

(Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung fiel binnen einer Woche von 61,9 % auf 39,8 % – Quelle: Investing.com)

Die Ursache für diesen Stimmungswechsel liegt in einer Reihe von Äußerungen verschiedener Fed-Gouverneure. Diese gaben sich, ähnlich wie Fed-Chef Jerome Powell, zuletzt deutlich skeptischer hinsichtlich weiterer Zinssenkungen. Manche von ihnen argumentierten sogar, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust sei und zusätzliche geldpolitische Maßnahmen nicht notwendig seien. Vor allem aber die fehlenden wichtigen Daten durch den langen US-Shutdown sind dafür verantwortlich, dass die Chancen auf Zinssenkungen fallen.

Auch Powell selbst hatte bei seiner letzten Pressekonferenz klargestellt, dass eine erneute Zinssenkung im Dezember keineswegs sicher sei. Diese Worte waren ein Schock für die Märkte. Der darauf folgende Ausverkauf an Aktien- und Kryptomärkten war die direkte Folge.

Zusätzliche Hinweise liefert die Wettplattform Kalshi, die ähnlich wie Polymarket genutzt wird, um auf wirtschaftliche Ereignisse zu setzen. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit einer dritten Zinssenkung, die nur im Dezember erfolgen könnte, regelrecht eingebrochen.

JUST IN: Odds of 3 rate cuts in 2025 fall to 47%, per traders on Kalshi. pic.twitter.com/T28Th1kCDH — Whale Insider (@WhaleInsider) November 16, 2025

Was bedeutet das für den Kryptomarkt?

Viele Anleger hatten darauf gehofft, dass die Fed durch weitere Zinssenkungen die Märkte stabilisieren und den Abverkauf stoppen würde. Diese Hoffnung löst sich nun immer mehr in Luft auf. Niemand weiß natürlich, wie die Fed am 10. Dezember tatsächlich entscheiden wird, doch Anleger sollten sich nicht darauf verlassen, dass die Zentralbank die Kurse rettet.

Gerade jetzt kann es sinnvoll sein, auf Kryptowährungen zu setzen, deren Potenzial nicht direkt von geldpolitischen Entscheidungen abhängt. Projekte, deren Wachstum durch eigene Innovationen getragen wird. Und eines dieser Projekte sorgt aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit, nämlich der $HYPER-Token von Bitcoin Hyper.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Warum $HYPER jetzt zu den größten Gewinnern gehören könnte

Bitcoin Hyper und der dazugehörige $HYPER-Token bilden eines der ambitioniertesten und technologisch aufregendsten Krypto-Projekte dieses Jahres. Im Zentrum steht die erste Bitcoin-Layer-2, die darauf ausgelegt ist, Bitcoin-Funktionalität auf ein völlig neues Level zu heben.

Was viele lange für unmöglich hielten, könnte nun Realität werden. Bitcoin-Staking, schnelle Transaktionen zu minimalen Gebühren und der Zugang zum kompletten DeFi-Ökosystem, alles auf Basis von BTC. Damit schließt Bitcoin Hyper eine fundamentale Lücke, die Bitcoin seit über einem Jahrzehnt begleitet.

(Die Vorverkaufssumme von Bitcoin Hyper ist inzwischen auf 27,7 Millionen Dollar gestiegen – Quelle: bitcoinhyper.com)

Von diesen neuen Möglichkeiten könnte der $HYPER-Token enorm profitieren. Sollte die Layer-2 wie erwartet stark genutzt werden, könnte der Token zu einem der größten Gewinner der nächsten Monate werden, unabhängig davon, ob die Fed die Zinsen senkt oder nicht. Der $HYPER-Token bildet das Herzstück des neuen Ökosystems und wird auf der Hyper Chain für Staking, Governance und Transaktionsgebühren genutzt.

$HYPER ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und da die Nachfrage schon jetzt extrem hoch ist und Anleger bereits fast 28 Millionen Dollar investiert haben, gehen Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Börsenlisting durch die Decke geht. Allerdings findet schon in Kürze die nächste Preiserhöhung statt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.