Profitables POL-Investment?

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

16.11.25 19:43 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1487 USD -0,0070 USD -4,52%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 15.11.2022 zu einem Wert von 0,9385 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.065,54 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 165,92 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 15.11.2025 0,1557 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,41 Prozent verringert.

Am 16.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1506 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com