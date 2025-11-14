Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat NVIDIA mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 14: DEUTZ
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DEUTZ von 9,70 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 13: Deutsche Bank
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Slava2009 / Shutterstock.com
Platz 12: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 600 auf 475 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 11: Adyen
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich des Investorentages mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 10: BASF
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 52 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 9: BioNTech
Das Analysehaus Jefferies hat BioNTech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images
Platz 8: Rheinmetall
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag von 2330 auf 2300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 7: RWE
Die US-Bank JPMorgan hat RWE nach der Telefonkonferenz zum vorgelegten Zahlenwerk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,5 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 6: Infineon
Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 5: Siemens
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens
Platz 4: RENK
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 3: Bechtle
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bechtle AG
Platz 2: Richemont
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com
Platz 1: Delivery Hero
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero
Weitere News
Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, diez artwork / Shutterstock.com