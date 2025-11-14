DAX23.809 -1,0%Est505.677 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,02 -3,4%Nas22.757 -0,5%Bitcoin83.018 -3,2%Euro1,1618 -0,2%Öl64,20 +1,7%Gold4.076 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: Dow tiefer -- DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor einem Jahr eingebracht NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kaufempfehlungen KW 46

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

14.11.25 14:40 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 25/46: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: NVIDIA

Die Schweizer Großbank UBS hat NVIDIA mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 14: DEUTZ

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DEUTZ von 9,70 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

Platz 13: Deutsche Bank

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Slava2009 / Shutterstock.com

Platz 12: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 600 auf 475 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 11: Adyen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich des Investorentages mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 10: BASF

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 52 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 9: BioNTech

Das Analysehaus Jefferies hat BioNTech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Platz 8: Rheinmetall

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag von 2330 auf 2300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 7: RWE

Die US-Bank JPMorgan hat RWE nach der Telefonkonferenz zum vorgelegten Zahlenwerk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,5 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

Wer­bung

Platz 6: Infineon

Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 5: Siemens

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens

Platz 4: RENK

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 3: Bechtle

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bechtle AG

Platz 2: Richemont

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 1: Delivery Hero

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, diez artwork / Shutterstock.com