Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Verbesserung in Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit bei Neuwagen
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Deutsche Bank-Aktie trotzdem in Grün: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört

30.12.25 11:20 Uhr
Zeitweise Störung bei Deutsche Bank: Aktie steigt trotzdem | finanzen.net

Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
33,16 EUR 0,34 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.

Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.

Im XETRA-Handel notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 1,21 Prozent fester bei 33,15 Euro.

/lkm/DP/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
