DAX 23.925 +1,5%ESt50 5.648 +1,5%MSCI World 4.334 +0,2%Top 10 Crypto 14,48 +4,8%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.614 +1,0%Euro 1,1568 +0,1%Öl 64,13 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Take Two 914508 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
168,00 EUR +7,02 EUR +4,36 %
STU
194,22 USD +6,10 USD +3,24 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,95 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

UBS AG

NVIDIA Buy

09:06 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
168,00 EUR 7,02 EUR 4,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Spezialist für KI-Chips dürfte im vergangenen Quartal einen Umsatz von rund 56 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben, womit er zwei Milliarden Dollar über dem Unternehmensziel liege, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Unternehmen halte Kurs./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 188,15		 Abst. Kursziel*:
24,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 194,22		 Abst. Kursziel aktuell:
21,00%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 207,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

09:06 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net Kursrakete dank Blackwell Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs
finanzen.net NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
TraderFox Nvidia-Chef fordert mehr Chips von TSMC
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
finanzen.net S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial
finanzen.net Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter
finanzen.net Freundlicher Handel: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge
MotleyFool "Big Short" Investor Michael Burry Just Placed a Big Wager Against Artificial Intelligence (AI) Giants Nvidia and Palantir -- and History Is on His Side
Zacks The Zacks Analyst Blog Dell, Super Micro Computer, NVIDIA and Microsoft
Benzinga TSMC Chief CC Wei Says Nvidia CEO &#39;Wants More Chips&#39; As Jensen Huang Enjoys Hotpot In Taipei And Praises The Taiwanese Foundry: &#39;No TSMC, No Nvidia&#39;
MotleyFool My Top 3 Growth Stocks to Buy for 2026 -- Including Nvidia and Netflix, and Netflix Isn't on the List Because of Its Upcoming 10-for-1 Stock Split, and One's Not a Stock
Benzinga Consumer Tech News (Nov 3-7): Trump Blocks Nvidia Blackwell AI Chip Exports, China Bans Foreign AI Chips In Data Centers &amp; More
MotleyFool Why Nvidia Stock Plummeted This Week
MotleyFool My Favorite Stock to Buy Right Now -- and Yes, of Course It's Nvidia Stock (NVDA)
MotleyFool 1 Reason Nvidia Is the Smartest AI Stock to Buy With $100 Right Now
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen