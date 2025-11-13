UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Luxuswarenanbieters sei von starken Umsätzen geprägt gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag

