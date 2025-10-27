DAX24.232 ±-0,0%Est505.698 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,62 -0,1%Gold4.031 -1,2%
Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel

27.10.25 10:55 Uhr
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Jefferies wird vorsichtiger | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.

Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien.

In Dänemark geben Novo Nordisk-Aktien zum Wochenstart zeitweise um 1,20 Prozent nach auf 338,00 Kronen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

