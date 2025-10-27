Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.
Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien.
In Dänemark geben Novo Nordisk-Aktien zum Wochenstart zeitweise um 1,20 Prozent nach auf 338,00 Kronen.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere News
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen