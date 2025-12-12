DAX24.258 -0,2%Est505.741 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -1,9%Nas23.144 -1,9%Bitcoin76.709 -2,6%Euro1,1741 ±0,0%Öl60,95 -1,0%Gold4.281 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX fester -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
OpenAI veröffentlicht neue ChatGPT-Version OpenAI veröffentlicht neue ChatGPT-Version
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Bayer-Augenmedikament Eylea vor EU-Zulassung in weiterer Indikation

12.12.25 15:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
36,48 EUR 0,08 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Das Bayer-Medikament Eylea (Aflibercept) steht in einer Dosierung von 8 mg vor einer Zulassung in der Europäischen Union in einer weiteren Indikation. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die Zulassung des Medikaments für die Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV), einschließlich Venenast-, Zentralvenen- und Hemi-Zentralvenenverschluss empfohlen, teilte Bayer mit.

Wer­bung

Die EU-Kommission muss über die Zulassung entscheiden. Sie folgt in der Regel der Empfehlung des Ausschusses. Bayer rechnet mit einer Entscheidung in den kommenden Wochen. Es wäre die dritte Indikation für Eylea 8mg.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 09:30 ET (14:30 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08:16Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen