Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 40 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 40 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 40/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 26.09.2025 und dem 03.10.2025. Stand ist der 03.10.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: IONOS
IONOS: -11,86 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 29: freenet
freenet: -3,29 Prozent
Quelle: freenet
Platz 28: Kontron
Kontron: -3,01 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 27: Bechtle
Bechtle: -2,50 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 26: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -1,59 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 25: TeamViewer
TeamViewer: 1,21 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 24: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,47 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 23: 1&1
1&1: 1,75 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 22: PNE
PNE: 1,85 Prozent
Quelle: PNE
Platz 21: SAP SE
SAP SE: 2,22 Prozent
Quelle: SAP
Platz 20: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 2,47 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 19: United Internet
United Internet: 2,49 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 18: CANCOM SE
CANCOM SE: 2,97 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 17: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 3,06 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 16: Drägerwerk
Drägerwerk: 3,46 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 15: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 3,63 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 14: Infineon
Infineon: 4,52 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 13: Nordex
Nordex: 4,55 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 12: ATOSS Software
ATOSS Software: 4,55 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 11: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 5,28 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 10: QIAGEN
QIAGEN: 5,93 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 9: JENOPTIK
JENOPTIK: 6,26 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 8: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 7,10 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 7: Nagarro SE
Nagarro SE: 8,24 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 6: HENSOLDT
HENSOLDT: 10,38 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 5: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 12,70 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 4: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 13,69 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 3: SMA Solar
SMA Solar: 13,75 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 2: Sartorius vz
Sartorius vz: 18,19 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Siltronic
Siltronic: 20,28 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
