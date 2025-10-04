DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.019 -0,1%Euro1,1742 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 40 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 40 im Überblick
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 40 im Überblick

04.10.25 02:41 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 40 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 40 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.734,2 PKT 6,3 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 40

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 40/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 26.09.2025 und dem 03.10.2025. Stand ist der 03.10.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: IONOS

IONOS: -11,86 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 29: freenet

freenet: -3,29 Prozent

Quelle: freenet

Platz 28: Kontron

Kontron: -3,01 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 27: Bechtle

Bechtle: -2,50 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Wer­bung

Platz 26: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -1,59 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 25: TeamViewer

TeamViewer: 1,21 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 24: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,47 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 23: 1&1

1&1: 1,75 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 22: PNE

PNE: 1,85 Prozent

Quelle: PNE

Wer­bung

Platz 21: SAP SE

SAP SE: 2,22 Prozent

Quelle: SAP

Platz 20: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 2,47 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 19: United Internet

United Internet: 2,49 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 18: CANCOM SE

CANCOM SE: 2,97 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 17: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 3,06 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Wer­bung

Platz 16: Drägerwerk

Drägerwerk: 3,46 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 15: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 3,63 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 14: Infineon

Infineon: 4,52 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 13: Nordex

Nordex: 4,55 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 12: ATOSS Software

ATOSS Software: 4,55 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 11: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 5,28 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 10: QIAGEN

QIAGEN: 5,93 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 9: JENOPTIK

JENOPTIK: 6,26 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 8: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 7,10 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 7: Nagarro SE

Nagarro SE: 8,24 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 6: HENSOLDT

HENSOLDT: 10,38 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 5: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 12,70 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 4: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 13,69 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 3: SMA Solar

SMA Solar: 13,75 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 2: Sartorius vz

Sartorius vz: 18,19 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Siltronic

Siltronic: 20,28 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

02:41Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 40 im Überblick
03.10.25Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
03.10.25Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün
03.10.25Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt
03.10.25Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester
03.10.25Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
03.10.25Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
03.10.25Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
mehr