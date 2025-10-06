DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto17,11 +0,7%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.915 +0,4%Euro1,1694 -0,3%Öl65,35 +1,5%Gold3.935 +1,2%
DAX aktuell

Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein

06.10.25 09:04 Uhr
Der DAX ist nach seiner starken Vorwoche zunächst nur wenig verändert in den Montag gestartet. Das Juli-Rekordhoch bleibt damit noch etwas entfernt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.378,8 PKT -43,8 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

Der DAX tendiert zum Wochenstart bei 24.357,59 Punkten und damit marginale 0,09 Prozent unter seinem Schluss vom Freitag. Bereits da hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich wenig getan und der deutsche Leitindex letztlich minimal schwächer geschlossen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Hoffnung auf Jahresendrally keimt auf

Der DAX hatte in der vergangenen Woche nach dem lethargischen September einen mustergültigen Start in den Oktober hingelegt. Nicht wenige hoffen nun, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Zuletzt erhielt der Megatrend durch die Meldung neue Nahrung, dass der ChatGPT-Anbieter OpenAI bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar erreicht hat.

"Shutdown" in den USA lässt Anleger weitgehend kalt

Der vorab viel beschworene "Shutdown" in den USA, der inzwischen tatsächlich eingetreten ist, konnte der wieder guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt bisher nichts anhaben. Ob der Schwung anhält, ist allerdings abzuwarten. Denn wegen des Arbeitsstillstands bei etlichen Regierungsbehörden werden bis auf Weiteres keine Konjunkturdaten mehr von US-Regierungsbehörden veröffentlicht, wie die Statistikabteilungen des Arbeitsministeriums und des Handelsministeriums mitteilten.

An den Finanzmärkten gilt eine weitere Leitzinssenkung der Fed um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober eigentlich als so gut wie sicher. Ohne Wirtschaftsdaten fehle den Währungshütern aber ebenso wie den Anlegern "eine wichtige Grundlage für Entscheidungen", schrieb Analystin Birgit Henseler im Kapitalmarktausblick der DZ Bank. Zudem sei ein Shutdown "ein sichtbares Symbol politischer Dysfunktion und erinnert Investoren daran, dass die US-Politik nicht einmal grundlegende Verwaltungsaufgaben zuverlässig erfüllt". Angesichts der hohen Aktienbewertungen und niedriger Risikoprämien könnte dies stärker auf die Stimmung drücken als in anderen Marktphasen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

