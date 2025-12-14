DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin75.975 -1,2%Euro1,1731 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj: Hunderttausende Familien ohne Strom

14.12.25 17:34 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine sind infolge russischer Drohnen- und Raketenangriffe nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj noch immer Hunderttausende Familien ohne Strom. "Die Lage ist nach wie vor schwierig", teilte Selenskyj bei Telegram mit. Betroffen von den Stromausfällen seien die Regionen Mykolajiw, Odessa, Cherson, Tschernihiw, Donezk, Sumy und Dnipropetrowsk. In der Nacht habe es erneut russische Angriffe gegeben. "Es gibt Verletzte", sagte Selenskyj. Die Arbeiten auch an der Wiederherstellung der Wärme- und Wasserversorgungen liefen.

Wer­bung

Vor den in Berlin für heute geplanten Verhandlungen mit US-Vertretern und Europäern über eine Beendigung des Krieges warf Selenskyj Moskau vor, den Ukrainern, "so viel Schaden wie möglich zufügen" zu wollen. "Insgesamt haben die Russen in dieser Woche mehr als 1500 Angriffsdrohnen, fast 900 gelenkte Flugbomben und 46 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. In nur einer Woche", sagte er. Dazu veröffentlichte er erneut ein Video von den Bränden und schweren Schäden dieser Angriffe.

Selenskyj will an diesem Montag auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin zu Gesprächen über den Krieg treffen. "Die Ukraine braucht Frieden zu angemessenen Bedingungen, und wir sind bereit, so konstruktiv wie möglich zu arbeiten", sagte Selenskyj. In den nächsten Tagen erwarte er intensive diplomatische Bemühungen. "Es ist sehr wichtig, dass sie zu Ergebnissen führen. Ich zähle auf die Unterstützung unserer Partner", sagte er.

Das Land brauche auch weiterhin mehr Flugabwehrsysteme, die von den Verbündeten bereits versprochen worden seien. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/he