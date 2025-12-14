Nach Baupause: Züge fahren wieder auf der Ammerseebahn

WEILHEIM (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten an der Ammerseebahn zwischen Geltendorf und Weilheim sind abgeschlossen. Die Modernisierungsarbeiten seien planmäßig in der Nacht zum Sonntag beendet worden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Seit dem Morgen fahren wieder Züge auf der Strecke.

In den vergangenen zwei Jahren erneuerte die Bahn entlang der Ammerseebahn unter anderem rund 50.000 Meter Schienen und 40.000 Schwellen sowie auf einer Länge von etwa 20 Kilometern den Gleisuntergrund. Ziel der Arbeiten war es, die teilweise überalterte und störungsanfällige Infrastruktur zu verbessern und den Zugverkehr stabiler zu machen.

Allein in diesem Jahr wurden seit August rund 16.000 Meter Schienen und 20.000 Schwellen ausgetauscht. Zudem erneuerte die Bahn Weichen, Bahnübergänge, Teile der Entwässerung sowie mehrere Durchlässe und eine Brücke.

Wegen dieser Arbeiten war der Abschnitt zwischen Geltendorf und Dießen von August bis Mitte Dezember vollständig gesperrt. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wie die Bahn mitteilte, ist der Streckenabschnitt zwischen Dießen und Weilheim bereits seit Oktober wieder befahrbar./tig/DP/he