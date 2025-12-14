DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin75.975 -1,2%Euro1,1731 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Weiteres ranghohes Hamas-Mitglied in Gaza getötet

14.12.25 17:33 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein weiteres ranghohes Mitglied der palästinensischen Terrororganisation Hamas ist bei einem Angriff im Gazastreifen getötet worden. Ahmad Zamzam, Offizier in der internen Sicherheitsbehörde der Hamas, sei im Flüchtlingsviertel Al-Maghasi im zentralen Abschnitt des Küstengebiets getötet worden, teilte das von der Hamas kontrollierte Innenministerium in Gaza mit.

Die Hamas machte israelische Agenten für den Angriff verantwortlich, eine Sprecherin der israelischen Armee sagte jedoch, der Vorfall sei dem Militär "nicht bekannt". Es war in Gaza zunächst spekuliert worden, Zamzam könnte auch von palästinensischen Angreifern getötet worden sein.

Die Hamas bestätigte unterdessen den Tod des hochrangigen Hamas-Kommandeur Raed Saad am Samstag im Gazastreifen. Chalil al-Haja, höchstrangiger Hamas-Funktionär im Ausland, teilte dies in einer TV-Ansprache mit.

Israels Armee hatte Saad nach eigenen Angaben am Samstag getötet. Palästinensische Medien berichteten, dass es bei dem Drohnenangriff auf ein Auto in der Stadt Gaza insgesamt vier Todesopfer gegeben habe.

Saad soll nach israelischen Angaben ein Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels gewesen sein, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Nach Angaben der israelischen Armee arbeitete Saad in den vergangenen Monaten daran, die militärischen Fähigkeiten der Hamas sowie deren Waffenproduktion wiederherzustellen. Er galt als einer der letzten verbliebenen hochrangigen Hamas-Kommandeure im Gazastreifen./edr/DP/he