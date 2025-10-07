Börse Paris: CAC 40 schlussendlich in Grün

CAC 40-Performance im Blick

Am Dienstag legten Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 7.974,85 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,434 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 7.974,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7.971,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.934,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.005,74 Zähler.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.674,78 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 7.723,47 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 7.576,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 7,86 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.257,88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.763,76 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 230.375 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,383 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net