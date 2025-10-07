DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.763 -0,8%Bitcoin104.140 -2,3%Euro1,1673 -0,3%Öl65,26 -0,4%Gold3.966 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
CAC 40-Performance im Blick

Börse Paris: CAC 40 schlussendlich in Grün

07.10.25 17:57 Uhr
Börse Paris: CAC 40 schlussendlich in Grün | finanzen.net

Am Dienstag legten Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202,75 EUR 1,50 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
12,83 EUR -0,09 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
559,10 EUR 7,50 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pernod Ricard S.A.
84,72 EUR 0,66 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,38 EUR 0,05 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
3,05 EUR -0,04 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
7.974,9 PKT 3,1 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Letztendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 7.974,85 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,434 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 7.974,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7.971,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.934,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.005,74 Zähler.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.674,78 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 7.723,47 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 7.576,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 7,86 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.257,88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.763,76 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 230.375 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,383 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen