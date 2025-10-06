Rheinmetall Aktie
Marktkap. 90,04 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.923,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.893,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,86%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.137,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research