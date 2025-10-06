DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 17,32 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.055 -0,5%Euro 1,1688 -0,2%Öl 65,83 +0,5%Gold 3.960 +0,0%
Heute im Fokus
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, Advantest im Fokus
Top News
Money- und Risikomanagement - So begrenzen Sie Ihr Risiko Money- und Risikomanagement - So begrenzen Sie Ihr Risiko
Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 90,04 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

08:01 Uhr
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Bei dem Rüstungskonzern dürfte das dritte Jahresviertel ähnlich wie das zweite verlaufen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin rechnet mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12 Prozent./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.923,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.894,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,76%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.137,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

