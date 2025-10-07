DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto17,40 +2,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.581 ±0,0%Euro1,1700 -0,1%Öl65,56 +0,1%Gold3.959 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Warnsignale

Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger

07.10.25 03:35 Uhr
Bitcoin statt Dollar? Das steckt wirklich hinter Trumps Krypto-Rausch - und was das für Anleger bedeutet | finanzen.net

Mit der ersten strategischen Bitcoin-Reserve der USA sorgte Donald Trump für Aufsehen. Doch laut eines Experten wirft dieser Schritt auch Fragen über die Stärke des US-Dollars auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
264,10 EUR 0,30 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
3.961,45 USD 0,36 USD 0,01%
News
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
99.190,4586 CHF 3,1000 CHF 0,00%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
106.581,3701 EUR 34,2068 EUR 0,03%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
92.539,0747 GBP 11,2881 GBP 0,01%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
18.757.748,8969 JPY 1.313,7011 JPY 0,01%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
124.688,5109 USD -85,6638 USD -0,07%
Charts|News
USD/CHF (US-Dollar-Schweizer Franken)
0,7954 CHF 0,0002 CHF 0,03%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8545 EUR 0,0008 EUR 0,09%
Charts|News
USD/GBP (US-Dollar-Pfund Sterling)
0,7420 GBP 0,0003 GBP 0,03%
Charts|News
USD/JPY (US-Dollar-Yen)
150,4060 JPY 0,1350 JPY 0,09%
Charts|News

• Strategische Bitcoin-Reserve der USA verleiht Bitcoin mehr Legitimität
• Experte warnt: Signal für Schwäche des US-Dollars
• Chancen und Risiken für Anleger im Blick

Donald Trump hat mit einem historischen Schritt die Finanzwelt aufgerüttelt: Im März 2025 schuf er die erste strategische Bitcoin-Reserve der USA. Damit reiht sich Bitcoin erstmals offiziell in die nationalen Reservewerte neben Gold ein. Diese Entscheidung könnte für Anleger weitreichende Folgen haben.

Bitcoin: Vom Spekulationsobjekt zum Staatsvermögen

Laut MarketWatch-Kolumnist Jurica Dujmovic ist die Botschaft klar: Bitcoin ist nicht länger nur ein riskantes Spekulationsobjekt, sondern Teil staatlicher Finanzpolitik. Laut Daten des US-Finanzministeriums hält die Regierung mittlerweile knapp 200.000 Bitcoin. Damit wären die USA potenziell der weltweit größte staatliche Bitcoin-Halter. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Regierung bislang keine Bitcoin am Markt erwirbt. Die Reserven bestehen fast ausschließlich aus beschlagnahmten Coins aus Straf- und Zivilverfahren, die von Bundesbehörden eingezogen wurden.

Diese offizielle Anerkennung verleiht Bitcoin nach Einschätzung von Dujmovic neue Legitimität. Die Trump-Administration bezeichnete Bitcoin im Dekret als digitales Gold aufgrund seines festen Angebots von 21 Millionen Coins und seiner hackresistenten Sicherheitsbilanz. Institutionelle Anleger dürften dies als Signal verstehen, stärker einzusteigen, so der MarketWatch-Experte.

Schwäche des Dollars: Ein Warnsignal für Anleger?

Noch bedeutsamer ist aus Expertensicht, was der Schritt über den US-Dollar aussagt. 2025 verzeichnete der US-Dollar-Index (DXY) laut JPMorgan die schwächste Halbjahresperformance seit mehr als 50 Jahren. Gleichzeitig sank der Anteil des Dollars an den weltweiten Währungsreserven im ersten Quartal 2025 laut Angaben der Federal Reserve auf 58 Prozent. Im Jahr 2000 lag er noch bei 71 Prozent.

Wenn die eigene Regierung beginnt, in Bitcoin zu diversifizieren, könnte dies laut Dujmovic ein Warnsignal sein: Das Vertrauen in die langfristige Stärke des Dollars sei nicht mehr unerschütterlich. Anleger sollten laut dem Experten deshalb stärker international diversifizieren - mit Aktien, Anleihen oder Rohstoffen. Auch reale Werte wie Immobilienfonds (REITs) hätten sich in Phasen der Währungsentwertung historisch bewährt.

Bitcoin als Inflationsschutz: Eine trügerische Hoffnung?

Befürworter sehen in Bitcoin eine Absicherung gegen Inflation. Anders als Fiatgeld, das Zentralbanken unbegrenzt drucken können, ist die Menge an Bitcoin algorithmisch auf 21 Millionen begrenzt. Bitcoin würde im Gegensatz zum Dollar nicht durch Gelddrucken entwertet, argumentieren Befürworter.

Der MarketWatch-Kolumnist sieht das differenzierter: In den letzten Inflationsphasen habe sich Bitcoin oft wie ein riskantes Anlagegut entwickelt, anstatt wie Gold stabile Kaufkraft zu sichern. Daher sei ein vorsichtiger Umgang nötig. Finanzberater würden ohnehin empfehlen, Kryptowährungen nur in sehr kleinem Umfang beizumischen - meist 1 bis 5 Prozent eines Portfolios.

Trumps Bitcoin-Rausch markiert einen historischen Wendepunkt. Aus Sicht des Experten verleiht die US-Regierung der Kryptowährung zwar beispiellose Legitimität, doch gleichzeitig wirft sie Fragen nach der Stabilität des Dollars auf. Ob Bitcoin am Ende tatsächlich "digitales Gold" ist, bleibt daher offen.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JPMorgan Chase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MarkoAliaksandr / Shutterstock.com, vikpoint / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
08.07.2025JPMorgan ChaseCo BuyUBS AG
05.06.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
08.07.2025JPMorgan ChaseCo BuyUBS AG
05.06.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
20.05.2025JPMorgan ChaseCo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.07.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
20.05.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
14.04.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
16.01.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
02.12.2024JPMorgan ChaseCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2022JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.10.2021JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2017JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.12.2012JPMorgan ChaseCo verkaufenJMP Securities LLC
21.09.2007Bear Stearns sellPunk, Ziegel & Co

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen