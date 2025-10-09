KI-Diplomatie

Die US-Regierung hat erstmals seit Amtsantritt von Donald Trump milliardenschwere Exporte von NVIDIA-KI-Chips in die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt.

• Genehmigung basiert auf bilateralem KI-Abkommen aus Mai 2025

• VAE wollen im Gegenzug signifikante Investitionen in die US-Wirtschaft tätigen



USA genehmigen NVIDIA-Exporte in die VAE

Die US-Regierung hat erstmals seit Amtsantritt von Präsident Donald Trump Exporte von NVIDIAs KI-Chips im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) genehmigt. Diese Entscheidung stellt einen bedeutenden Schritt in der KI-Diplomatie zwischen den beiden Ländern dar.

Bilaterales KI-Abkommen als Grundlage

Die Genehmigung basiert auf einem bilateralen KI-Abkommen, das im Mai 2025 zwischen den USA und den VAE unterzeichnet wurde. Dieses Abkommen sieht vor, dass die VAE jährlich 500.000 der fortschrittlichsten NVIDIA-KI-Chips importieren können, beginnend im Jahr 2025 und voraussichtlich bis mindestens 2030. Im Gegenzug haben die VAE zugesagt, Investitionen in Höhe von mindestens 1 Milliarde US-Dollar in die US-Wirtschaft zu tätigen.

Bedeutung für die KI-Partnerschaft

Die Genehmigung der Exporte und die damit verbundenen Investitionen unterstreichen die strategische Bedeutung der KI-Partnerschaft zwischen den USA und den VAE. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in beiden Ländern zu fördern und gleichzeitig die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken.

So sieht es für die NVIDIA-Aktie aus

An der NASDAQ hat die NVIDIA-Aktie seit Jahresstart etwa 41 Prozent an Wert zugelegt. Zuletzt kostete das Papier 189,11 US-Dollar und stand damit zum Mittwochsschluss 2,20 Prozent im Plus. Am Donnerstag bewegen sich die Anteilsscheine vorbörslich 0,95 Prozent höher auf 190,90 US-Dollar.

Auf TipRanks zeigt sich nach wie vor ein optimistisches Bild. Satte 36 von 39 bewertenden Analysten empfehlen das Papier zum Kauf, während zwei zum Halten raten. Dem steht lediglich eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 217,75 US-Dollar und damit rund 15 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs.

