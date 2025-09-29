DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht erholt -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- IBM, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.876,50 EUR -45,50 EUR -2,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 90,04 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Goldman Sachs Group Inc.

Rheinmetall Buy

12:46 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.876,50 EUR -45,50 EUR -2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers zum dritten Quartal entsprächen weitgehend den Erwartungen, dass dieses weniger wichtig sei und das Schlussquartal mit größeren Aufträgen entscheidend sein werde, schrieb Sam Burgess in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus liege bereits auf dem anstehenden Kapitalmarkttag./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.873,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.876,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.163,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

12:46 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:36 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
10:06 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Aktuelle Analyse Rheinmetall-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy Rheinmetall-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
finanzen.net Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der Charttechnik: short-Signal
dpa-afx Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag leichter
finanzen.net Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
Financial Times Rheinmetall rival slams ‘direct award’ to German arms group
Novinite Signing Imminent? Bulgaria Set to Build Two Joint Factories with German Defense Giant Rheinmetall
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall buys German shipbuilder to create ‘naval powerhouse’
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall reaches agreement with Lürssen Group on acquisition of Naval Vessels Lürssen (NVL), becoming a naval systems provider
Financial Times Rheinmetall chief calls for more investment in low-cost anti-drone capabilities
Deutsche Welle Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen