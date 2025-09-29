Rheinmetall Aktie
Marktkap. 90,04 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers zum dritten Quartal entsprächen weitgehend den Erwartungen, dass dieses weniger wichtig sei und das Schlussquartal mit größeren Aufträgen entscheidend sein werde, schrieb Sam Burgess in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus liege bereits auf dem anstehenden Kapitalmarkttag./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2.200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.873,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.876,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.163,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
