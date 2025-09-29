Goldman Sachs Group Inc.

Rheinmetall Buy

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers zum dritten Quartal entsprächen weitgehend den Erwartungen, dass dieses weniger wichtig sei und das Schlussquartal mit größeren Aufträgen entscheidend sein werde, schrieb Sam Burgess in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus liege bereits auf dem anstehenden Kapitalmarkttag./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

