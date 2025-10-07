Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter unterzogen.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 2100 auf 2330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter erhöhte seine langfristigen Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die Aktie habe aufgrund der starken Wachstumsaussichten des Unternehmens eine überdurchschnittliche Bewertung verdient, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1.872,00 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 24,47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.934 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 206,1 Prozent. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
