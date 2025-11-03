DAX 23.738 -1,6%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1511 -0,1%Öl 64,14 -1,1%Gold 3.993 -0,2%
Rheinmetall Aktie

1.729,00 EUR -41,00 EUR -2,32 %
STU
Marktkap. 78,07 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
WKN 703000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
Symbol RNMBF

Bernstein Research

08:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.729,00 EUR -41,00 EUR -2,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1960 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.960,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
1.760,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,36%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
1.729,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,36%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.153,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:46 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
29.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

