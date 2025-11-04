Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag tiefer

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 1.730,50 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,4 Prozent auf 1.730,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.718,50 EUR. Bei 1.746,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 48.666 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,04 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 73,20 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.153,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,62 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus

So stuften die Analysten die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Monat ein

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?