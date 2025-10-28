DAX 24.227 -0,2%ESt50 5.718 +0,3%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.979 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1640 -0,1%Öl 64,75 +0,5%Gold 4.006 +1,7%
Marktkap. 80,06 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

14:36 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.733,50 EUR -4,00 EUR -0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Dass sich die Ukraine offenbar endgültig für den Schützenpanzer Lynx als wichtigstes Gefechtsfahrzeug entscheiden habe, könnte den Düsseldorfern einige Milliarden bringen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach einem entsprechenden Bericht./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.731,50 €		 Abst. Kursziel*:
29,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.733,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
Analyst Name:
Chloe Lemarie
-		 Ø Kursziel:
2.174,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

14:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

