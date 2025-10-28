Rheinmetall Aktie
Marktkap. 80,06 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Dass sich die Ukraine offenbar endgültig für den Schützenpanzer Lynx als wichtigstes Gefechtsfahrzeug entscheiden habe, könnte den Düsseldorfern einige Milliarden bringen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach einem entsprechenden Bericht./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.731,50 €
|Abst. Kursziel*:
29,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.733,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.174,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
