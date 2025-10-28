Philips Aktie
Marktkap. 22,21 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht den Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA als weiteren Rückschlag für den Medizintechnikkonzern in seinen Bemühungen, die Qualitätsstandards zu verbessern, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion schrieb./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,82 €
|Abst. Kursziel*:
0,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,31%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|13:21
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|13:21
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.