DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Nokia 870737 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
175,30 EUR -8,15 EUR -4,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,92 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

Bernstein Research

adidas Outperform

12:41 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
175,30 EUR -8,15 EUR -4,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Outperform" belassen. Die Markendynamik halte an, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
176,60 €		 Abst. Kursziel*:
50,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
175,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,17%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

12:41 adidas Outperform Bernstein Research
12:01 adidas Buy UBS AG
11:31 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:11 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Papier unter der Lupe Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform
dpa-afx ROUNDUP: Adidas bekommt Zölle besser in den Griff
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen
Dow Jones adidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Mittag billiger
finanzen.net Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
dpa-afx Adidas sieht dieses Jahr geringere Auswirkungen durch US-Zölle
Zacks NIKE vs. adidas: Which Stock Leads the Global Sportswear Race?
Financial Times Adidas raises profit target as retro trainer boom boosts earnings
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports strong third quarter results and increases its full-year outlook
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Alexandra Walter, The spouse of a Supervisory Board member participates in the adidas employee stock purchase plan. In this context, she has agreed with adidas AG to invest a ...
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
MotleyFool Can Adidas Stock Turn Things Around?
Deutsche Welle Adidas execs apologize for appropriating Mexican Indigenous shoe design
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen