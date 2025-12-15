DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -4,6%Nas23.065 -0,6%Bitcoin73.018 -2,9%Euro1,1742 ±0,0%Öl60,20 -1,7%Gold4.309 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Weitere Ukraine-Gespräche - Panzer-Projekt genehmigt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Weitere Ukraine-Gespräche - Panzer-Projekt genehmigt
Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Negative US-Vorgaben verhindern mehr

15.12.25 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166,60 EUR -1,85 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
71,60 EUR -1,40 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
35,74 EUR -0,50 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
22,65 EUR 0,96 EUR 4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
53,25 EUR -1,24 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.561,00 EUR -56,00 EUR -3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
208,55 EUR 0,35 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
119,65 EUR 0,55 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
8,81 EUR 0,62 EUR 7,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen hat der deutsche Aktienmarkt am Montag geschlossen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 24.230 Punkte, im Tageshoch stand der Index bei 24.318. Belastende US-Vorgaben, insbesondere aus dem Techsektor, sorgten für Zurückhaltung. Außerdem stehen am Freitag noch der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten und davor die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Es wird erwartet, dass das Zinsniveau bei 2,00 Prozent bestätigt wird. Spannend dürfte vor allem der geldpolitische Ausblick werden. Bis dahin dürften sich die Anleger zurückhalten. Im Handel war auch von Positionsanpassungen vor dem Jahreswechsel die Rede. "Das ist die letzte liquide Handelswoche des Jahres, da wird schon alles auf die Jahresendbilanz ausgerichtet", sagte ein Händler.

Wer­bung

"Die Sorgen über zu hohe Bewertungen der Technologieunternehmen nach Zahlen und Ausblick von Oracle und Broadcom schweben weiter wie ein Damoklesschwert über dem Markt", sagte CMC. Infineon verloren 1,2 Prozent, SAP schafften allerdings ein Plus von 0,7 Prozent. Für den KI-Ausstatter Siemens Energy ging es 1,3 Prozent nach oben.

"Der Kapitalabzug aus Rüstung hält an", sagte ein Händler. Die Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine lasse die Fantasie aus dem Sektor entweichen. Entsprechend fielen Rheinmetall um 2,6 Prozent, für Renk ging es 0,9 Prozent tiefer. Hensoldt gaben 1,2 Prozent nach.

Im Reisesektor stiegen Tui um 8 Prozent wegen Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft. Für die Puma-Aktie ging es 3,5 Prozent nach oben, Adidas verloren dagegen 0,8 Prozent. Im Handel war mit Blick auf das Puma-Plus auch von Umschichtungen die Rede.

Wer­bung

Cannabis-Aktien haussierten nach Medienberichten, laut denen US-Präsident Donald Trump die Vorgaben für den Konsum von Cannabis-Produkten lockern will. Der Erwerb wie auch der Verkauf entsprechender Produkte soll demnach erleichtert werden. An deutschen Aktienmarkt schoss die Aktie von Synbiotic um 35,9 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.229,91 +0,2% +21,5%

DAX-Future 24.236,00 -0,1% +18,9%

XDAX 24.225,28 -0,1% +22,2%

MDAX 30.214,61 +0,9% +17,1%

TecDAX 3.550,59 -0,1% +4,0%

SDAX 16.863,09 -0,0% +23,0%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,49 +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 21 19 0 2.995,8 46,8 3.028,6 45,3

MDAX 30 18 2 565,0 29,9 591,3 31,3

TecDAX 13 15 2 712,3 15,6 717,0 15,6

SDAX 31 36 3 82,5 6,2 102,8 7,2

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 11:50 ET (16:50 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
03.12.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
03.12.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen