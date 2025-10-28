DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Microsoft Aktie

UBS AG

Microsoft Buy

15:51 Uhr
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Die überarbeitete Vereinbarung zwischen Microsoft und OpenAI sei einige Wochen früher als erwartet zustande gekommen, schrieb Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei positiv für den Softwarekonzern, ergänzte er./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

