DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite! Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
179,44 EUR +4,02 EUR +2,29 %
STU
208,70 USD +7,66 USD +3,81 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,2 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

UBS AG

NVIDIA Buy

15:01 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
179,44 EUR 4,02 EUR 2,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri hob am Mittwoch seine Gewinnschätzungen für den KI-Konzern an. Aktuelle Nachfrage-Signale der Kalifornier sprächen dafür, dass die Markterwartungen viel zu niedrig angesetzt seien. Dies signalisierten auch seine jüngsten Überprüfungen der Lieferketten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 210,88		 Abst. Kursziel*:
11,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 208,70		 Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 207,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

15:01 NVIDIA Buy UBS AG
08:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

TraderFox Top-Wachstumsaktien-Umsatz-und-Gewinn Nvidia dreht wieder auf: China-Deal, US-Chips, Roboter – was den Kurs jetzt treibt Nvidia dreht wieder auf: China-Deal, US-Chips, Roboter – was den Kurs jetzt treibt
finanzen.net NVIDIA Aktie News: NVIDIA schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsstart mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
dpa-afx NVIDIA-Aktie erstmals über 200 US-Dollar - Sprung über 5-Billionen-Dollar-Marke
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: KI-Gigant Nvidia überspringt die Fünf-Billionen-Dollar-Marke
Benzinga Nvidia Stock Hits New All-Time High, Surpassing $5T Market Cap
Benzinga Magnificent 7 Market Cap Tops $22 Trillion - And Nvidia Just Got Bigger Than Japan
Business Times US: Wall St opens at near records levels as Nvidia hits US$5 trillion
Zacks FocusShould You Buy NVIDIA as It Nears $5T Market Cap? ETFs in Focus
RTE.ie Nvidia storms past $5 trillion valuation on AI boom
Benzinga Nvidia To Rally Around 37%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday
MarketWatch Nvidia could become the first $5 trillion company today. Here’s just how big that is.
Financial Times Nvidia becomes world’s first $5tn company
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen