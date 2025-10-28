DAX 24.231 -0,2%ESt50 5.719 +0,3%MSCI World 4.436 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.980 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1636 -0,1%Öl 64,65 +0,3%Gold 4.005 +1,7%
Deutsche Bank Aktie

31,42 EUR +1,81 EUR +6,11 %
STU
36,57 USD +2,06 USD +5,95 %
BTT
Marktkap. 57,02 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

UBS AG

Deutsche Bank Buy

14:11 Uhr
Deutsche Bank Buy
Deutsche Bank AG
31,42 EUR 1,81 EUR 6,11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die zuletzt unterdurchschnittlich gelaufenen Aktien der Frankfurter dürften positiv auf die soliden Quartalsergebnisse reagieren, schrieb Mate Nemes am Mittwochmorgen. Die Kernkapitalquote sei erneut besser gewesen als gedacht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,90 €		 Abst. Kursziel*:
3,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,85%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

14:11 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:41 Deutsche Bank Hold Warburg Research
10:11 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
09:31 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Bank-Aktie UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Bank-Aktie
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen
dpa-afx Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Mittag zu
dpa-afx Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.: Deutsche Bankenwerte fester
finanzen.net Warburg Research: Deutsche Bank-Aktie erhält Hold
Cointelegraph Crypto ETP season? Safello, Deutsche Bank to launch first TAO ETP on SIX Swiss Exchange
Financial Times Deutsche Bank reports record third-quarter profits as trading booms
RTE.ie Deutsche Bank posts surprise rise in quarterly profit
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Zacks Analysts Estimate Deutsche Bank (DB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
